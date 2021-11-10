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Для екстрадиції Тарпана з ОАЕ знадобиться приблизно два місяці - юрист

Київ • УНН

 • 17808 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Для екстрадиції підозрюваного НАБУ Руслана Тарпана з Об'єднаних Арабських Еміратів в Україну знадобиться приблизно півтора - два місяці. Такий прогноз у коментарі УНН озвучив юрист Денис Ципін.

Для екстрадиції Тарпана з ОАЕ знадобиться приблизно два місяці - юрист

Цитата:

“ОАЕ видають злочинців швидко. Але все залежить від того, чи буде людина (Тарпан — ред.) чинити опір. Тобто якщо він не буде чинити опір, то це можна зробити і за 1,5 — 2 місяці, а якщо буде, то екстрадиція може затягнутися до року", - пояснив юрист.

Окрім цього, Ципін пояснив різницю між "синьою" і "червоною" міткою в Інтерполі.

"Різниця полягає в тому, що коли ставиться "синя мітка", то вона означає зупинити і попередити, що його розшукують, тобто потреба у встановленні місцезнаходження. А "червона мітка" — це означає необхідність затримати, доставити, екстрадувати", — підкреслив Ципін.

"Червона мітка" для Тарпана

Руслан Тарпан, якого українські правоохоронці підозрюють у розкраданні сотень мільйонів гривень з бюджету України на проекті "Глибоководний випуск", проживає і продовжує вести свій бізнес в ОАЕ. Про це представники втікача заявили днями одеському виданню.

У всеукраїнському розшуку Тарпан перебуває з 2017 року, а по лінії Інтерполу він був оголошений НАБУ буквально недавно.

Детективи інформували УНН про те, що мають намір привласнити розшуку Тарпана в Інтерполі "червону мітку". Поки ж у нього - "синя".

Також НАБУ вже відправило запит в ОАЕ про надання міжнародно-правової допомоги.

Нагадаємо

Колишня дружина Тарпана Оксана Шишовська поки безперешкодно продовжує вести бізнес в Україні, попри факти її фінансової пов'язаності з розшукуваним. У князівстві Монако, наприклад, виявили рахунки Шишовської, використовувані в цілях Тарпана.

Французькі правоохоронці підозрюють, що транзакції за рахунками Тарпана-Шишовської мали на меті легалізувати незаконно отримані гроші, в тому числі, з України.

Українські Національні Новини

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