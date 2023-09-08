"Для многих в мире Украина сейчас - это личный моральный выбор" - Зеленский на встрече Ялтинской европейской стратегии

ukru
Эксклюзив
13:47 • 31392 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 61567 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 48776 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 56464 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 104944 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 127578 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 159516 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 191309 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137005 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127166 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 70669 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 114124 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 97079 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 68575 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 45892 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 159516 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 191309 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 134932 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 141745 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 178600 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 5499 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 45892 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 114124 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153182 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160217 просмотра
Актуальное
"Для многих в мире Украина сейчас - это личный моральный выбор" - Зеленский на встрече Ялтинской европейской стратегии

"Для многих в мире Украина сейчас - это личный моральный выбор" - Зеленский на встрече Ялтинской европейской стратегии

Киев • УНН

 • 312299 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии заявил, что война в Украине – это не только борьба за свободу и независимость Украины, но и защита моральных ценностей мира. Он призвал мир продолжать поддерживать Украину, чтобы человеческая мораль победила в этой войне, передает УНН

Цитата

“Для многих в мире Украина – не просто государство в Европе, которое защищается от российской агрессии. Для многих сейчас Украина – это личный моральный выбор. Выбор того, что для них ценно на самом деле. Выбор того, во что хочется верить на самом деле. Выбор того, что ставишь своим наивысшим и настоящим приоритетом. Украина сейчас символизирует стандарт свободы, в котором люди из разных стран узнают собственные стандарты. Узнают свое отношение к жизни и к ценности жизни. Достойной, защищенной жизни. Жизни, в которой люди имеют значение. То есть когда сейчас речь идет об Украине, на самом деле говорится об огромном моральном пространстве, и оно значительно шире, чем только территория Украины”, - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинское пространство - это пространство,  где украинцы защищают свою страну, а мир поддерживает их в этом. 

“Вспомните, в какой точке мы были 24 февраля, когда началась эта страшная и дерзкая полномасштабная агрессия России против наших людей, против нашей жизни, против всех, против Украины. путин рассчитывал, что Украина останется наедине, потому что кто-то из партнеров будет равнодушным, кто-то испугается, кто-то будет действовать слишком медленно. И если бы было именно так, Украина тогда могла бы быть оккупирована. Далее бы военное безумие россии обернулось дальнейшей агрессией против других соседних стран. Война распространялась бы. Но была бы при этом мишенью только территория государств?”, - спросил президент.

Он отметил, что смысл войны в Украине заключается в том, что она является защитой моральных ценностей мира. А путин атакует не только Украину, но и само это моральное пространство, которое в конце концов способно привлекать к ответственности любых агрессоров.

“Человеческая мораль должна победить в этой войне. И это дело не только Украины как государства – это дело Украины как всех нас. Всех – каждого и каждой в мире, кто ценит свободу, кто ценит человеческую жизнь, кто верит, что люди должны побеждать, и наш успех, конкретный успех Украины, зависит не только от нас, от украинцев, а от того, насколько все огромное моральное пространство мира хочет сохраниться. Насколько мир останется морально мобилизованным”, - подчеркнул президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Готовимся к новым международным коммуникациям" – Зеленский

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы