"Для многих в мире Украина сейчас - это личный моральный выбор" - Зеленский на встрече Ялтинской европейской стратегии

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“Для многих в мире Украина – не просто государство в Европе, которое защищается от российской агрессии. Для многих сейчас Украина – это личный моральный выбор. Выбор того, что для них ценно на самом деле. Выбор того, во что хочется верить на самом деле. Выбор того, что ставишь своим наивысшим и настоящим приоритетом. Украина сейчас символизирует стандарт свободы, в котором люди из разных стран узнают собственные стандарты. Узнают свое отношение к жизни и к ценности жизни. Достойной, защищенной жизни. Жизни, в которой люди имеют значение. То есть когда сейчас речь идет об Украине, на самом деле говорится об огромном моральном пространстве, и оно значительно шире, чем только территория Украины”, - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинское пространство - это пространство, где украинцы защищают свою страну, а мир поддерживает их в этом.

“Вспомните, в какой точке мы были 24 февраля, когда началась эта страшная и дерзкая полномасштабная агрессия России против наших людей, против нашей жизни, против всех, против Украины. путин рассчитывал, что Украина останется наедине, потому что кто-то из партнеров будет равнодушным, кто-то испугается, кто-то будет действовать слишком медленно. И если бы было именно так, Украина тогда могла бы быть оккупирована. Далее бы военное безумие россии обернулось дальнейшей агрессией против других соседних стран. Война распространялась бы. Но была бы при этом мишенью только территория государств?”, - спросил президент.

Он отметил, что смысл войны в Украине заключается в том, что она является защитой моральных ценностей мира. А путин атакует не только Украину, но и само это моральное пространство, которое в конце концов способно привлекать к ответственности любых агрессоров.

“Человеческая мораль должна победить в этой войне. И это дело не только Украины как государства – это дело Украины как всех нас. Всех – каждого и каждой в мире, кто ценит свободу, кто ценит человеческую жизнь, кто верит, что люди должны побеждать, и наш успех, конкретный успех Украины, зависит не только от нас, от украинцев, а от того, насколько все огромное моральное пространство мира хочет сохраниться. Насколько мир останется морально мобилизованным”, - подчеркнул президент.

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