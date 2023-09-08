"Для багатьох у світі Україна зараз – це особистий моральний вибір" - Зеленський на зустрічі Ялтинської європейської стратегії

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“Для багатьох у світі Україна – не просто держава у Європі, яка захищається від російської агресії. Для багатьох зараз Україна – це особистий моральний вибір. Вибір того, що для них цінне насправді. Вибір того, у що хочеться вірити насправді. Вибір того, що ставиш своїм найвищим і справжнім пріоритетом. Україна зараз символізує стандарт свободи, у якому люди з різних країн впізнають власні стандарти. Впізнають своє ставлення до життя та до цінності життя. Гідного, захищеного життя. Життя, у якому люди мають значення. Тобто коли зараз ідеться про Україну, насправді говориться про величезний моральний простір, і він значно ширший, ніж тільки територія України”, - сказав Зеленський.

Він зазначив, що український простір - це простір, де українці захищають свою країну, а світ підтримує їх у цьому.

“Згадайте, у якій точці ми були 24 лютого, коли почалася ця страшна й зухвала повномасштабна агресія росії проти наших людей, проти нашого життя, проти всіх, проти України. путін розраховував, що Україна залишиться наодинці, бо хтось із партнерів буде байдужим, хтось злякається, хтось діятиме надто повільно. І якби було саме так, Україна тоді могла б бути окупована. Далі б воєнне безумство росії обернулося подальшою агресією проти інших сусідніх країн. Війна ширилась би. Але чи була б при цьому мішенню лише територія держав?”, - запитав президент.

Він наголосив, що сенс війни в Україні полягає в тому, що вона є захистом моральних цінностей світу. А путін атакує не лише Україну, а й сам цей моральний простір, який врешті здатен притягати до відповідальності будь-яких агресорів.

“Людська мораль повинна перемогти в цій війні. І це справа не лише України як держави – це справа України як усіх нас. Усіх – кожного й кожної у світі, хто цінує свободу, хто цінує людське життя, хто вірить, що люди повинні перемагати.І наш успіх, конкретний успіх України, залежить не лише від нас, від українців, а від того, наскільки весь величезний моральний простір світу хоче зберегтися. Наскільки світ залишиться морально мобілізованим”, - наголосив президент.

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