Резников считает, что "Леопарды" хорошо смотрятся в Украине

Цитата

"Через 120 часов после "Рамштайн-8" мы получили одобрение для Leopard! Коалиция Leopard с партнерами сработала! Действительно, Leopard хорошо смотряться в Украине! Большое спасибо федеральному канцлеру Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу, немецкому народу и всем, кто нас поддерживал! Будет больше! Слава Украине!" - заявил Резников.

120 часов после #Ramstein 8,у нас есть одобрение для Леопардов!!!Коалиция Леопардов с партнерами сработала!!!Действительно,Леопарды хорошо смотрятся на Украине!!!Большое спасибо @Bundeskanzler Олафу Шольцу,моему коллеге Борису Писториусу,людям&всем,кто нас поддержал!!!

Больше будет! Слава !!!pic.twitter.com/NPv89OtEet

Дополнение

Правительство Германии перед этим сообщило о поставках Украине танков Leopard 2, изначально речь идет об отправке Германией 14 танков.