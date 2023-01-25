Резников считает, что "Леопарды" хорошо смотрятся в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Берлин за решение о предоставлении танков Leopard 2 Украине и пообещал "больше" решений, пишет УНН.
Цитата
"Через 120 часов после "Рамштайн-8" мы получили одобрение для Leopard! Коалиция Leopard с партнерами сработала! Действительно, Leopard хорошо смотряться в Украине! Большое спасибо федеральному канцлеру Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу, немецкому народу и всем, кто нас поддерживал! Будет больше! Слава Украине!" - заявил Резников.
120 часов после #Ramstein 8,у нас есть одобрение для Леопардов!!!Коалиция Леопардов с партнерами сработала!!!Действительно,Леопарды хорошо смотрятся на Украине!!!Большое спасибо @Bundeskanzler Олафу Шольцу,моему коллеге Борису Писториусу,людям&всем,кто нас поддержал!!!
Больше будет! Слава !!!pic.twitter.com/NPv89OtEet
Дополнение
Правительство Германии перед этим сообщило о поставках Украине танков Leopard 2, изначально речь идет об отправке Германией 14 танков.