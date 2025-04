Резніков вважає, що "Леопарди" добре виглядають в Україні

Цитата

"Через 120 годин після "Рамштайн-8" ми отримали схвалення для Leopard! Коаліція Leopard із партнерами спрацювала! Дійсно, Leopard добре виглядають в Україні! Велике дякую федеральному канцлеру Олафу Шольцу, моєму колезі Борису Пісторіусу, німецькому народу і всім, хто нас підтримував! Буде більше! Слава Україні!" - заявив Резніков.

120 hours after #Ramstein 8,we have approval for Leopards!A Leopard coalition with partners worked!Indeed,Leopards look good on Ukraine!Thank you very much to @Bundeskanzler Olaf Scholz,my colleague Boris Pistorius, people&everyone who supported us!

More to come!Glory to ! pic.twitter.com/NPv89OtEet

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 25, 2023

Доповнення

Уряд Німеччини перед цим повідомив про постачання Україні танків Leopard 2, спочатку ідеться про відправку Німеччиною 14 танків.