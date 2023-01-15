Диетические хитрости для собак: исследователи рассказали, как помочь питомцу легко похудеть

Детали

Диетолог из Оксфордского университета, профессор Чарльз Спенс провел исследование и составил список методов, которые помогут хозяевам “подтолкнуть питомцев” избавиться от лишних килограммов, не навредив животным.

По его словам, важно отказаться от “закусок с собственного стола”. Несмотря на то, что людям хочется разнообразить свой рацион, наши питомцы вовсе не нуждаются в этом — собаки не страдают от того, что едят одну и ту же еду изо дня в день. Спенс советует отказаться от того, чтобы угощать своих питомцев человеческой пищей, будь то то сосиски или жареная курица.

Также он отметил, что можно попробовать тихо включать классическую музыку. Исследования показывают, что такой музыкальный фон снижает стресс у собак и предотвращает развитие ожирения.

Диетолог советует использовать пищевые головоломки — это позволит питомцу не глотать содержимое миски за один раз, а есть медленнее и размеренно.

Кроме этого, стоит увеличить физические нагрузки. Владельцы могут использовать эволюционное охотничье поведение собак, давая им игрушки, которые побуждают их проходить лабиринт или вынюхивать спрятанное “лакомство”. Так питомцам придется немного больше “потрудиться”, чтобы получить желаемое “лакомство”.

Такие игрушки также спасают от скуки и помогают собакам справиться с тревогой, связанной с разлукой с хозяином, когда он в отъезде.

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Спенс также советует использовать умные “миски”, которые позволят контролировать количество поглощаемой пищи.

Он добавляет, что у собак восприятие пищи менее визуальное из-за их ограниченного цветового зрения, а поэтому не получится использовать миски меньшего размера или другого цвета, чтобы как-то скорректировать количество пищи, которую они потребляют. Методы, которые являются эффективными для людей не сработают для питомцев.

По его словам, одним из основных правил остается ограничение “лакомств” для питомцев. Собаки, отмечает исследователь, любят теплую, влажную пищу и мясной вкус. Известно, что они также предпочитают говядину и свинину.

Спенс также отметил, что у собак всего примерно 1 700 рецепторов по сравнению с 9 000 у людей, а поэтому они имеют всего шестую часть нашей способности улавливать вкусы, но исследования показывают, что наши питомцы получают больше удовольствия от еды, когда им приходится за ею “поохотиться”.

Комментируя обзор, опубликованный в журнале Applied Animal Behaviour Science, доктор Шон Венсли, старший ветеринарный врач, опубликовавший книгу под названием "Глазами ветеринара", сказал: "Это исследование раскрывает некоторые интересные направления для дальнейших исследований, но мы также должны помнить о проверенном совете кормить в соответствии с рекомендациями на упаковке, давать соответствующие лакомства в умеренных количествах и регулярно контролировать вес вашего питомца с помощью местной ветеринарной практики".

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