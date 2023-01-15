Дієтичні хитрощі для собак: дослідники розповіли, як допомогти вихованцю легко схуднути

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Дієтолог з Оксфордського університету, професор Чарльз Спенс провів дослідження та склав список методів, які допоможуть господарям “підштовхнути вихованців” позбутися зайвих кілограмів, не нашкодивши тваринам.

За його словами, важливо відмовитися від “закусок з власного столу”. Незважаючи на те, що людям хочеться урізноманітнити свій раціон, наші вихованці зовсім не потребують цього — собаки не страждають від того, що їдять ту саму їжу день у день. Спенс радить відмовитися від того, щоб пригощати своїх вихованців людською їжею, чи то сосиски, чи смажена курка.

Також він зазначив, що можна спробувати тихо вмикати класичну музику. Дослідження показують, що такий музичний фон знижує стрес у собак і запобігає розвитку ожиріння.

Дієтолог радить використовувати харчові головоломки — це дозволить вихованцю не ковтати вміст миски за один раз, а їсти повільніше та розмірено.

Крім цього, варто збільшити фізичні навантаження. Власники можуть використовувати еволюційну мисливську поведінку собак, даючи їм іграшки, які спонукають їх проходити лабіринт або винюхувати заховані “ласощі”. Так вихованцям доведеться трохи більше “попрацювати”, щоб отримати бажаний “смаколик”.

Такі іграшки також рятують від нудьги і допомагають собакам впоратися з тривогою, пов’язаною з розлукою з господарем, коли він у від’їзді.

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Спенс також радить використовувати розумні “миски”, які дозволять контролювати кількість їжі, що поглинається.

Він додає, що в собак сприйняття їжі менш візуальне через їх обмежений колірний зір, а тому не вийде використовувати миски меншого розміру або іншого кольору, щоб якось скоригувати кількість їжі, яку вони споживають. Методи, які є ефективними для людей не спрацюють для вихованців.

За його словами, одним із основних правил залишається обмеження “ласощів” для вихованців. Собаки, зазначає дослідник, люблять теплу, вологу їжу та м’ясний смак. Відомо, що вони також віддають перевагу яловичині та свинині.

Спенс також зазначив, що в собак усього приблизно 1 700 рецепторів порівняно з 9 000 у людей, а тому вони мають всього шосту частину нашої здатності вловлювати смаки, але дослідження показують, що наші вихованці отримують більше задоволення від їжі, коли їм доводиться за нею “пополювати”.

Коментуючи огляд, опублікований в журналі Applied Animal Behaviour Science, доктор Шон Венслі, старший ветеринарний лікар, який опублікував книгу під назвою “Очима ветеринара”, сказав: “Це дослідження розкриває деякі цікаві напрямки для подальших досліджень, але ми також повинні пам’ятати про перевірену пораду годувати відповідно до рекомендацій на упаковці, давати відповідні ласощі в помірних кількостях і регулярно контролювати вагу вашого вихованця за допомогою місцевої ветеринарної практики”.

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