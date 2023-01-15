Дієтичні хитрощі для собак: дослідники розповіли, як допомогти вихованцю легко схуднути

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 14736 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 31419 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 40844 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 50818 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 88894 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 54493 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 113728 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 81125 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 63576 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119790 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
5.1м/с
22%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 55139 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 44569 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 107750 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 47371 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 43830 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 88921 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 108964 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 113747 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 232693 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 281485 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 44597 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 48112 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 32128 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 36231 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 51534 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Дієтичні хитрощі для собак: дослідники розповіли, як допомогти вихованцю легко схуднути

Київ • УНН

 • 607236 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Дослідження допомогло виявити, що останнім часом собаки частіше стикаються з ожирінням. За даними Королівського ветеринарного коледжу Великої Британії, щороку ветеринари реєструють надмірну вагу в кожної 14-ї собаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Дієтичні хитрощі для собак: дослідники розповіли, як допомогти вихованцю легко схуднути

Деталі

Дієтолог з Оксфордського університету, професор Чарльз Спенс провів дослідження та склав список методів, які допоможуть господарям “підштовхнути вихованців” позбутися зайвих кілограмів, не нашкодивши тваринам.

За його словами, важливо відмовитися від “закусок з власного столу”. Незважаючи на те, що людям хочеться урізноманітнити свій раціон, наші вихованці зовсім не потребують цього — собаки не страждають від того, що їдять ту саму їжу день у день. Спенс радить відмовитися від того, щоб пригощати своїх вихованців людською їжею, чи то сосиски, чи смажена курка.

Також він зазначив, що можна спробувати тихо вмикати класичну музику. Дослідження показують, що такий музичний фон знижує стрес у собак і запобігає розвитку ожиріння.

Дієтолог радить використовувати харчові головоломки — це дозволить вихованцю не ковтати вміст миски за один раз, а їсти повільніше та розмірено.

Крім цього, варто збільшити фізичні навантаження. Власники можуть використовувати еволюційну мисливську поведінку собак, даючи їм іграшки, які спонукають їх проходити лабіринт або винюхувати заховані “ласощі”. Так вихованцям доведеться трохи більше “попрацювати”, щоб отримати бажаний “смаколик”.

Такі іграшки також рятують від нудьги і допомагають собакам впоратися з тривогою, пов’язаною з розлукою з господарем, коли він у від’їзді.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дослідники розповіли, що саме впливає на поведінку собак

Спенс також радить використовувати розумні “миски”, які дозволять контролювати кількість їжі, що поглинається.

Він додає, що в собак сприйняття їжі менш візуальне через їх обмежений колірний зір, а тому не вийде використовувати миски меншого розміру або іншого кольору, щоб якось скоригувати кількість їжі, яку вони споживають. Методи, які є ефективними для людей не спрацюють для вихованців.

За його словами, одним із основних правил залишається обмеження “ласощів” для вихованців. Собаки, зазначає дослідник, люблять теплу, вологу їжу та м’ясний смак. Відомо, що вони також віддають перевагу яловичині та свинині.

Спенс також зазначив, що в собак усього приблизно 1 700 рецепторів порівняно з 9 000 у людей, а тому вони мають всього шосту частину нашої здатності вловлювати смаки, але дослідження показують, що наші вихованці отримують більше задоволення від їжі, коли їм доводиться за нею “пополювати”.

Коментуючи огляд, опублікований в журналі Applied Animal Behaviour Science, доктор Шон Венслі, старший ветеринарний лікар, який опублікував книгу під назвою “Очима ветеринара”, сказав: “Це дослідження розкриває деякі цікаві напрямки для подальших досліджень, але ми також повинні пам’ятати про перевірену пораду годувати відповідно до рекомендацій на упаковці, давати відповідні ласощі в помірних кількостях і регулярно контролювати вагу вашого вихованця за допомогою місцевої ветеринарної практики”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Деякі собаки можуть оцінювати та засуджувати господарів через помилки - дослідження

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Лайфхак
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24