Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев
Киев • УНН
Более 800 тысяч украинцев оформили Дія.Картку спустя чуть больше недели после запуска. Карта позволяет получать государственные выплаты и объединять личные средства с целевыми.
Чуть более чем за неделю с момента запуска Дія.Карточку оформили 806 тысяч украинцев. Об этом сообщает пресс-служба "Дії", информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что в среднем украинцы открывали 3 700 Дія.Карточек ежечасно.
Получение большинства выплат от государства, возможность совмещать личные и целевые средства при расчете, пополнять, переводить и снимать наличные - преимущества Дія.Карточки, которые делают "взрослую жизнь" менее сложной
Дополнение
Дія.Карточка дает возможность получать большинство выплат от государства, например "Ветеранский спорт", "еКнига", "Пакунок школяра". На карточку также можно перевести выплаты за военные облигации, помощь от международных организаций, пенсии и другие социальные выплаты.
Владельцы Дія.Карточек могут рассчитываться ими за товары в смешанном формате: если средств на спецсчете не будет хватать на покупку, можно будет дополнить собственными средствами. Можно также пополнять, переводить деньги и снимать наличные с текущего счета, рассчитываться средствами с текущего счета за границей, получить как цифровую, так и пластиковую карточку.
Напомним
13 августа в Украине была запущена Дія.Карточка для удобного получения всех государственных выплат через смартфон. Карточку можно оформить в Дії или банках-партнерах.
