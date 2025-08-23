$41.220.16
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 20018 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 23141 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 18167 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 20626 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 21215 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 12830 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 22082 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 19904 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13625 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 14573 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Эксклюзивы
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев

Киев • УНН

 • 2694 просмотра

Более 800 тысяч украинцев оформили Дія.Картку спустя чуть больше недели после запуска. Карта позволяет получать государственные выплаты и объединять личные средства с целевыми.

Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев

Чуть более чем за неделю с момента запуска Дія.Карточку оформили 806 тысяч украинцев. Об этом сообщает пресс-служба "Дії", информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в среднем украинцы открывали 3 700 Дія.Карточек ежечасно.

Получение большинства выплат от государства, возможность совмещать личные и целевые средства при расчете, пополнять, переводить и снимать наличные - преимущества Дія.Карточки, которые делают "взрослую жизнь" менее сложной

- говорится в сообщении.

Дополнение

Дія.Карточка дает возможность получать большинство выплат от государства, например "Ветеранский спорт", "еКнига", "Пакунок школяра". На карточку также можно перевести выплаты за военные облигации, помощь от международных организаций, пенсии и другие социальные выплаты.

Владельцы Дія.Карточек могут рассчитываться ими за товары в смешанном формате: если средств на спецсчете не будет хватать на покупку, можно будет дополнить собственными средствами. Можно также пополнять, переводить деньги и снимать наличные с текущего счета, рассчитываться средствами с текущего счета за границей, получить как цифровую, так и пластиковую карточку.

Напомним

13 августа в Украине была запущена Дія.Карточка для удобного получения всех государственных выплат через смартфон. Карточку можно оформить в Дії или банках-партнерах.

Объединит существующие и будущие программы поддержки в одной карточке: Федоров о "Дія-карте"26.12.24, 11:42 • 14836 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ТехнологииФинансы
Пенсионный фонд Украины
Дія (сервис)
Украина