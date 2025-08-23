Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців
Понад 800 тисяч українців оформили Дія.Картку за трохи більше ніж тиждень після запуску. Картка дозволяє отримувати державні виплати та поєднувати особисті кошти з цільовими.
За трохи більше ніж тиждень з моменту запуску Дія.Картку оформили 806 тисяч українців. Про це повідомляє пресслужба "Дії", інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що в середньому українці відкривали 3 700 Дія.Карток щогодини.
Отримання більшості виплат від держави, можливість поєднувати особисті та цільові кошти під час розрахунку, поповнювати, переказувати й знімати готівку - переваги Дія.Картки, які роблять "доросле життя" менш складним
Доповнення
Дія.Картка дає можливість отримувати більшість виплат від держави, як-от "Ветеранський спорт", "єКнига", "Пакунок школяра". На картку також можна перевести виплати за військові облігації, допомогу від міжнародних організацій, пенсії та інші соціальні виплати.
Власники Дія.Карток можуть розраховуватися ними за товари у змішаному форматі: якщо коштів на спецрахунку не вистачатиме на покупку, можна буде доповнити власними коштами. Можна також поповнювати, переказувати гроші й знімати готівку з поточного рахунку, розраховуватися коштами з поточного рахунку за кордоном, отримати як цифрову, так і пластикову картку.
Нагадаємо
13 серпня в Україні було запущено Дія.Картку для зручного отримання всіх державних виплат через смартфон. Картку можна оформити в Дії або банках-партнерах.
