Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 18301 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 21114 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 16848 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 19104 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 19922 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 12574 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 21309 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 19803 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13555 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 14475 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Понад 800 тисяч українців оформили Дія.Картку за трохи більше ніж тиждень після запуску. Картка дозволяє отримувати державні виплати та поєднувати особисті кошти з цільовими.

Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців

За трохи більше ніж тиждень з моменту запуску Дія.Картку оформили 806 тисяч українців. Про це повідомляє пресслужба "Дії", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що в середньому українці відкривали 3 700 Дія.Карток щогодини.

Отримання більшості виплат від держави, можливість поєднувати особисті та цільові кошти під час розрахунку, поповнювати, переказувати й знімати готівку - переваги Дія.Картки, які роблять "доросле життя" менш складним

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

Дія.Картка дає можливість отримувати більшість виплат від держави, як-от "Ветеранський спорт", "єКнига", "Пакунок школяра". На картку також можна перевести виплати за військові облігації, допомогу від міжнародних організацій, пенсії та інші соціальні виплати.

Власники Дія.Карток можуть розраховуватися ними за товари у змішаному форматі: якщо коштів на спецрахунку не вистачатиме на покупку, можна буде доповнити власними коштами. Можна також поповнювати, переказувати гроші й знімати готівку з поточного рахунку, розраховуватися коштами з поточного рахунку за кордоном, отримати як цифрову, так і пластикову картку.

Нагадаємо

13 серпня в Україні було запущено Дія.Картку для зручного отримання всіх державних виплат через смартфон. Картку можна оформити в Дії або банках-партнерах.

Об'єднає існуючі та майбутні програми підтримки в одній картці: Федоров про "Дія-картку"26.12.24, 11:42 • 14826 переглядiв

