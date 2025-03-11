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"Дія" восстановила сервис бронирования сотрудников после технического обновления

Киев • УНН

 • 15695 просмотра

На портале "Дія" снова доступна услуга бронирования сотрудников после успешного завершения технических работ. Обновление улучшило взаимодействие с Единым реестром госорганов и организаций.

"Дія" восстановила сервис бронирования сотрудников после технического обновления

На портале Дія возобновили бронирование военнообязанных. Об этом сообщили на официальном сайте Действия, пишет УНН.

Успешно провели технические работы и усовершенствовали взаимодействие с Единым перечнем органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций

- говорится в сообщении.

Услуга реализуется Министерством экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством обороны Украины.

Дополнение

Причиной остановки были технические работы на портале. Они затрагивали только сервис бронирования, потому другие услуги работали как обычно.

Напомним

"Дія" остается среди самых популярных приложений украинцев, сообщал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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