"Дія" відновила сервіс бронювання працівників після технічного оновлення

На порталі Дія відновили бронювання військовозобов'язаних. Про це повідомили на офіційному сайті Дії, пише УНН.

Успішно провели технічні роботи та вдосконалили взаємодію з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій - йдеться у повідомленні.

Послуга реалізується Міністерством економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством оборони України. Модернізація послуги здійснюється завдяки "Проєкту підтримки Дія", що упроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.

Доповнення

Причиною призупинення були технічні роботи на порталі. Вони зачіпали лише сервіс бронювання, тому інші послуги працювали як завжди.

Нагадаємо

"Дія" залишається серед найбільш популярних застосунків українців, повідомляв міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.