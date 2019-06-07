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Девушку пытались отправить в сексуальнее рабство в Ливан

Девушку пытались отправить в сексуальнее рабство в Ливан

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. В Луганской области женщину задержали за попытку вывезти девушку в Ливан для передачи в сексуальное рабство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

В Луганской области правоохранители задержали 25-летнюю женщину, которая в феврале этого года, находясь в городе Бейрут Ливанской республики, познакомилась с жительницей города Сватово, что на Луганщине, через социальные сети. В ходе переписки подозреваемая завербовала девушку с целью сексуальной эксплуатации в Бейрут.

Злоумышленница передала потерпевшей пакет документов, среди которых - контракт с ночным клубом, виза и электронные билеты на поезд и самолет.

Однако отправить завербованную девушку за границу женщине не удалось, поскольку правоохранители задержали злоумышленницу.

"Женщине, которая планировала продать девушку в Ливан, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 149 УК Украины (Вербовка человека, совершенная с целью эксплуатации с использованием уязвимого состояния пострадавшего для получения согласия на его эксплуатацию)", - говорится в сообщении.

Однако, учитывая факт, что злоумышленница признала свою вину и имеет на самостоятельном содержании 11-месячного ребенка, судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, двух украинок пытались отправить в ЕС для сексуальной эксплуатации.

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