Девушку пытались отправить в сексуальнее рабство в Ливан
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Луганской области женщину задержали за попытку вывезти девушку в Ливан для передачи в сексуальное рабство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
В Луганской области правоохранители задержали 25-летнюю женщину, которая в феврале этого года, находясь в городе Бейрут Ливанской республики, познакомилась с жительницей города Сватово, что на Луганщине, через социальные сети. В ходе переписки подозреваемая завербовала девушку с целью сексуальной эксплуатации в Бейрут.
Злоумышленница передала потерпевшей пакет документов, среди которых - контракт с ночным клубом, виза и электронные билеты на поезд и самолет.
Однако отправить завербованную девушку за границу женщине не удалось, поскольку правоохранители задержали злоумышленницу.
"Женщине, которая планировала продать девушку в Ливан, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 149 УК Украины (Вербовка человека, совершенная с целью эксплуатации с использованием уязвимого состояния пострадавшего для получения согласия на его эксплуатацию)", - говорится в сообщении.
Однако, учитывая факт, что злоумышленница признала свою вину и имеет на самостоятельном содержании 11-месячного ребенка, судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, двух украинок пытались отправить в ЕС для сексуальной эксплуатации.