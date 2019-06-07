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Дівчину намагались відправити у сексуальнее рабство до Лівану

Дівчину намагались відправити у сексуальнее рабство до Лівану

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. На Луганщині жінку затримали за спробу вивезти дівчину до Лівану для передачі у сексуальне рабство. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.

На Луганщині правоохоронці затримали 25-річну жінку, яка у лютому цього року, перебуваючи у місті Бейрут Ліванської республіки, познайомилась з жителькою міста Сватове, що на Луганщині, через соціальні мережі. В ході переписки підозрювана завербувала дівчину з метою сексуальної експлуатації у Бейрут.

Зловмисниця передала потерпілій пакет документів, серед яких - контракт з нічним клубом, віза та електронні квитки на потяг та літак.

Однак відправити завербовану дівчину за кордон жінці не вдалось, оскільки правоохоронці затримали зловмисницю.

"Жінці, що планувала продати дівчину до Лівану, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України (Вербування людини, вчинене з метою експлуатації з використанням уразливого стану потерпілого для отримання згоди на його експлуатацію)", - йдеться в повідомленні.

Проте, зважаючи на факт, що зловмисниця визнала свою вину та має на самостійному утриманні 11-місячну дитину, судом було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування продовжується.

Як повідомляв УНН, двох українок намагалися відправити у ЄС для сексуальної експлуатації.

Українські Національні Новини

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