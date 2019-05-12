Двох українок намагалися відправити у ЄС для сексуальної експлуатації
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. На пункті пропуску "Малі Селменці" працівники поліції спільно з прикордонниками затримали правопорушників, які намагалися переправити через кордон жінок для сексуальної експлуатації. Про це УНН повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області.
Сьогодні, 12 травня, за процесуального керівництва Ужгородської місцевої прокуратури працівники Відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП в Закарпатській області, спільно з спецпідрозділом "КОРД" та прикордонниками на переході КПП "Малі Селменці" затримали громадян України та двох громадян Словаччини. Українці за допомогою іноземців намагалися переправити в країни Євросоюзу для сексуальної експлуатації двох громадянок, мешканок Закарпатської області.
На даний час проводяться слідчі дії і вирішується питання про затримання фігурантів у порядку ст.208 КПК України.
У діях затриманих вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ч.2 ст.149 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, українці в Естонії стають жертвами торгівлі людьми.