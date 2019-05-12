Двух украинок пытались отправить в ЕС для сексуальной эксплуатации
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. На пункте пропуска "Малые Селменцы" работники полиции совместно с пограничниками задержали правонарушителей, которые пытались переправить через границу женщин для сексуальной эксплуатации. Об этом сообщили УНН в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области.
Сегодня, 12 мая, под процессуальным руководством Ужгородского местной прокуратуры работники Отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Закарпатской области, совместно с спецподразделением "КОРД" и пограничниками на переходе КПП "Малые Селменцы" задержали граждан Украины и двух граждан Словакии. Украинцы с помощью иностранцев пытались переправить в страны Евросоюза для сексуальной эксплуатации двух гражданок Украины, жительниц Закарпатской области.
В настоящее время проводятся следственные действия и решается вопрос о задержании фигурантов в порядке ст.208 УПК Украины.
В действиях задержанных усматриваются признаки уголовного преступления по ч.2 ст.149 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, украинцы в Эстонии становятся жертвами торговли людьми .