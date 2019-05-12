Українці в Естонії стають жертвами торгівлі людьми

Як сказала науковий співробітник факультету права Тартуського університету Анна Маркіна в інтерв'ю Радіо 4, як правило, люди, що опинилися в такій ситуації, вирушили в іншу країну заради грошей. Працюючими нелегально громадянами третіх країн легко маніпулювати, вони бояться попросити допомоги, однак вони можуть звернутися до Інспекції праці.

"З країн, де заробітки трохи нижче, ніж у нас - Румунії, Болгарії - таких працівників мало, а для країн, в яких середній дохід низький, ми є привабливими. Плюс вони можуть тут спілкуватися російською мовою", - пояснила вона.

За словами фахівця, важливо пам'ятати, що людям надають допомогу незалежно від того, мають вони право працювати в Естонії чи ні, тому не треба боятися звертатися до Інспекції праці.

"Люди приїжджають по туристичній візі, у них не завжди є підстави тут знаходитися, і це робить їх уразливими, але вони в будь-якому випадку можуть звернутися за допомогою. Наприклад, одна людина з третьої країни три дні нічого не їла, у неї не було грошей, вона не могла виїхати. ЇЙ швидко організували повернення додому, нічліг, нагодували", - розповіла Анна Маркіна.



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