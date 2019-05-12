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Украинцы в Эстонии становятся жертвами торговли людьми

Украинцы в Эстонии становятся жертвами торговли людьми

Киев  •  УНН

 • 12210 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В Эстонии в последнее время много случаев торговли людьми связано со сферой труда. И если еще 5 лет назад жертвами трудовой эксплуатации становились эстонцы за рубежом, то сейчас это украинцы, молдаване, таджики – в Эстонии.Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.

Как сказала научный сотрудник факультета права Тартуского университета Анна Маркина в интервью Радио 4, как правило, люди, оказавшиеся в такой ситуации, отправились в другую страну ради денег. Работающими нелегально гражданами третьих стран легко манипулировать, они боятся попросить помощи, однако они могут обратиться в Инспекцию труда.

"Из стран, где заработки немного ниже, чем у нас – Румынии, Болгарии – таких работников мало, а для стран, в которых средний доход низкий, мы являемся привлекательными. Плюс они могут здесь общаться на русском языке", – пояснила она.

По словам специалиста, важно помнить, что людям оказывают помощь независимо от того, имеют они право работать в Эстонии или нет, поэтому не надо бояться обращаться в Инспекцию труда.

"Люди приезжают по туристической визе, у них не всегда есть основания здесь находиться, и это делает их уязвимыми, но они в любом случае могут обратиться за помощью. Например, один человек из третьей страны три дня ничего не ел, у него не было денег, он не мог уехать. Ему быстро организовали возвращение домой, ночлег, накормили", – рассказала Анна Маркина.

Как сообщал УНН, грузинская прокуратура подозревает украинку в торговле детьми

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