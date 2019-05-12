Украинцы в Эстонии становятся жертвами торговли людьми

КИЕВ. 12 мая. УНН. В Эстонии в последнее время много случаев торговли людьми связано со сферой труда. И если еще 5 лет назад жертвами трудовой эксплуатации становились эстонцы за рубежом, то сейчас это украинцы, молдаване, таджики – в Эстонии.Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.