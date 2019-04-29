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Грузинская прокуратура подозревает украинку в торговле детьми

Грузинская прокуратура подозревает украинку в торговле детьми

Киев  •  УНН

 • 13974 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Грузии ведется следствие в отношении гражданки Украины Юлии Сусляк, которую подозревают в торговле людьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Online.

“Прокуратура Грузии подозревает задержанную в Грузии гражданку Украины Юлию Сусляк в том, что в период ее пребывания на территории России, откуда ее депортировали, Сусляк успела продать одного ребенка”, — говорится в сообщении.

Как отметила прокурор Тея Гиоргадзе после судебного заседания, сторона защиты не смогла представить убедительное доказательство, что один из детей действительно скончался.

По словам прокурора, подозрение в факте продажи ребенка усугубляет и то, что в момент смерти ребенку должно было быть 9 месяцев и, исходя из этого, невозможно представить, что он оставался в ванной один.

“Я не могу предоставить информацию конкретно о доказательствах. Ведется следствие, это преступление, совершенное не только в Грузии. Со стороны обвиняемой имела место перевозка несовершеннолетних из одной страны в другую. До приезда в Грузию имела место продажа одного ребенка. Сторона обвинения считает установленным стандартом обоснованного предположения, что этот факт произошел. Свидетельства о смерти не существует. Сторона защиты представила отсканированный лист, на котором указано, что несовершеннолетний, 9-месячный ребенок скончался во время купания в ванной, что создает основание для подозрения”, — отметила прокурор.

Напомним, 37-летняя Юлия Сусляк вместе с десятью детьми прибыла в Грузию 8 апреля. Несовершеннолетних, которые по документам являются ее детьми, она планировала вывезти в Абхазию. В частности, грузинские правоохранители по линии Интерпола сообщили, что разыскивают 11-го ребенка гражданки Украины, которая на днях была задержана по обвинению в торговле несовершеннолетними. Сусляк заподозрили в торговле детьми, потому что четыре ребенка с 10 — 2017 года рождения, а еще трое — 2018 года рождения.

Как сообщал УНН, тбилисский городской суд избрал для Сусляк мерой пресечения арест. Предварительное слушание по делу назначено на 20 июня. Обвиняемой грозит от 14 до 17 лет лишения свободы.

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