Грузинська прокуратура підозрює українку в торгівлі дітьми

“Прокуратура Грузії підозрює затриману в Грузії громадянку України Юлію Сусляк у тому, що в період її перебування на території Росії, звідки її було депортовано, Сусляк встигла продати одну дитину”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією слідства, Сусляк переїхала до Росії з 11 дітьми, а коли перебралася з РФ до Грузії, з нею було вже десятеро дітей. Жінка стверджує, що дитина померла, коли купалася у ванній.

Як зазначила прокурор Тея Гіоргадзе після судового засідання, сторона захисту не змогла надати переконливі докази, що дитина справді померла. Підозру в продажі дитини посилює і той факт, що на момент смерті їй мало бути 9 місяців, тож неможливо уявити, що маля залишалося у ванній саме.

“Я не можу надати інформацію конкретно про докази. Ведеться слідство, це злочин, скоєний не тільки в Грузії. З боку обвинуваченої мало місце перевезення неповнолітніх з однієї країни до іншої. До приїзду в Грузію мав місце продаж однієї дитини. Сторона обвинувачення вважає встановленим стандартом обґрунтованого припущення, що цей факт стався. Свідоцтва про смерть немає. Сторона захисту надала відсканований лист, на якому зазначено, ніби 9-місячна дитина померла під час купання у ванній, що створює підставу для підозри”, — зазначила прокурор.

Нагадаємо, 37-річна Юлія Сусляк разом із десятьма дітьми прибула до Грузії 8 квітня. Неповнолітніх, які за документами є її дітьми, вона планувала вивезти до Абхазії. Зокрема, грузинські правоохоронці по лінії Інтерполу повідомили, що розшукують 11-ту дитину громадянки України, яка на днях була затримана за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми. Сусляк запідозрили у торгівлі дітьми, бо чотири дитини з 10 - 2017 року народження, а ще троє - 2018 року народження.

Як повідомляв УНН, тбіліський міський суд обрав для Сусляк запобіжним заходом арешт. Попереднє слухання у справі призначено на 20 червня. Обвинуваченій загрожує від 14 до 17 років позбавлення волі.