Інтерпол розшукує 11-ту дитину затриманої в Грузії громадянки України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Грузинські правоохоронці по лінії Інтерполу розшукують 11-ту дитину громадянки України, яка сьогодні була затримана за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми. Про це журналістам повідомив заступник директора департаменту центральної кримінальної поліції МВС Грузії Мамука Челідзе, передає УНН з посиланням на Грузія-Онлайн.
Сьогодні суд визначив попередній висновок українці, обвинуваченої в торгівлі людьми в Грузії.
За даними МВС, Юлія Сусляк прибула з України до Росії у супроводі 11 дітей, а в Грузію привезла 10 дітей. МВС по каналах Інтерполу намагається отримати інформацію про це одну дитину.
Слідство ведеться за фактом торгівлі двома або більше неповнолітніх (трефікінг), за підпунктом "в" 3-й частині статті 143 пр. 2 КК Грузії. Злочин передбачає позбавлення волі на строк від 14 до 17 років.
Як повідомляв УНН, в МЗС розповіли, що відомо про затриману в Грузії українку.