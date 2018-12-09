Девочка, которая умерла в столичной подземке, страдала хроническими заболеваниями
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сегодня в Киевском метрополитене действительно умерла девушка. Как сообщила УНН советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон бригаду скорой к ребенку вызвали около половины седьмого вечера.
Как стало известно УНН ребенок страдал хроническими заболеваниями, в том числе тяжелой формой ДЦП. В Киев девочка прихала с бабушкой из Черновцов на религиозную встречу.
Бригада скорой прибыла на место через шесть минут после вызова. На месте был проведен комплекс реанимационных мероприятий, однако ребенка спасти не удалось.