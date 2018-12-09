Дівчинка, яка померла в столичній підземці, страждала на хронічні захворювання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сьогодні у Київському метрополітені дійсно померла дівчина. Як повідомила УНН радник начальника КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон бригаду швидкої до дитини викликали близько пів на сьому вечора.
Як стало відомо УНН дитина страждала на хронічні захворювання, зокрема важку форму ДЦП. До Києва прихала з бабусею з Чернівців на релігійну зустріч.
Бригада швидкої прибула на місце за шість хвилин після виклику. На місці був проведений комплекс реанімаційних заходів, однак дитину врятувати не вдалося.