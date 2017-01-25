Девушки-близнецы в США родились с разным цветом кожи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В американском штате Иллинойс живут девочки-близнецы с разным цветом кожи, передает УНН со ссылкой на СNN.
Отец девочек, Томас Дин, - афроамериканец, а мать, Уитни Маер - белая американка.
"Когда они родились, я сначала даже не поверила. Не думала, что это может быть с моими близнецами", - рассказала мать девочек, родившихся в апреле прошлого года.
Ученые дали научный термин для таких детей - дизиготных близнецов.
Таким образом каждая оплодотворенная яйцеклетка начинает свое формирование, унаследовав комбинацию генов, отвечающих за цвет кожи, отдельно от матери и отца.
Как сообщал УНН, близнецы в США родились в разные годы.