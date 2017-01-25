Девушки-близнецы в США родились с разным цветом кожи

Отец девочек, Томас Дин, - афроамериканец, а мать, Уитни Маер - белая американка.

"Когда они родились, я сначала даже не поверила. Не думала, что это может быть с моими близнецами", - рассказала мать девочек, родившихся в апреле прошлого года.

Ученые дали научный термин для таких детей - дизиготных близнецов.

Таким образом каждая оплодотворенная яйцеклетка начинает свое формирование, унаследовав комбинацию генов, отвечающих за цвет кожи, отдельно от матери и отца.

Как сообщал УНН, близнецы в США родились в разные годы.