Дівчата-близнюки у США народилися з різним кольором шкіри
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. В американському штаті Іллінойс живуть дівчатка-близнюки з різним кольором шкіри, передає УНН з посиланням на СNN.
Батько дівчаток, Томас Дін, – афроамериканець, а мати, Уітні Маер – біла американка.
"Коли вони народилися, я спочатку навіть не повірила. Не думала, що це може бути з моїми близнюками", – розповіла матір дівчаток, які народилися у квітні минулого року.
Вчені дали науковий термін щодо таких дітей – дизиготні близнюки.
Таким чином кожна запліднена яйцеклітина починає своє формування, успадкувавши комбінацію генів, що відповідають за колір шкіри, окремо від матері і батька.
Як повідомляв УНН, близнюки у США народилися в різні роки.