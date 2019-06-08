Детям в Германии предлагают дать названия дальним космическим телам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Немецкая общественность впервые получила возможность приобщиться к присвоению названий двум небесным телам. Речь идет об экзопланете HD32518b и звезде HD32518, вокруг которой вращается эта экзопланета. В пятницу, 7 июня, начался инициированный Международным астрономическим союзом (МАС) конкурс на присвоение названий этим небесным объектам. О начале конкурса объявили в городе Эрфурте на большом мероприятии, организованном Немецким центром авиации и космонавтики (DLR), передает агентство новостей dpa, передает УНН со ссылкой на DW.
Сам конкурс продлится до сентября этого года. Свои предложения по названиям двух небесных тел на специальном сайте смогут оставлять только союза астрономов-любителей, но и школьные классы и группы в детсадах, уверяют инициаторы акции.
Планируется, что жюри из шести членов выбирает из присланных предложений пять лучших. Осенью граждане ФРГ смогут проголосовать за те из них, которые сочтут удачными. Названия-победительницы голосования отправят в МАС.
Экзопланеты — это небесные тела, расположенные далеко за пределами нашей Солнечной системы и является составляющими других звездных систем. Открытая в 2009 году экзопланета HD32518b — планета-гигант. Она имеет массу в четыре раза превышающую массу самой большой планеты Солнечной системы — Юпитера. Саму планету и ее звезду обнаружили в созвездии Жираф.
Звезда HD32518 по массе примерно равен нашему Солнцу, но ее диаметр в десять раз больше солнечного. Ее можно увидеть с помощью подзорной трубы, а иногда даже и невооруженным глазом.
Как сообщал УНН, астрономы открыли звезду, созданную из двух мертвых звезд, которые слились вместе, запустив термоядерный синтез в ядре.