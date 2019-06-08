Детям в Германии предлагают дать названия дальним космическим телам

Сам конкурс продлится до сентября этого года. Свои предложения по названиям двух небесных тел на специальном сайте смогут оставлять только союза астрономов-любителей, но и школьные классы и группы в детсадах, уверяют инициаторы акции.

Планируется, что жюри из шести членов выбирает из присланных предложений пять лучших. Осенью граждане ФРГ смогут проголосовать за те из них, которые сочтут удачными. Названия-победительницы голосования отправят в МАС.

Экзопланеты — это небесные тела, расположенные далеко за пределами нашей Солнечной системы и является составляющими других звездных систем. Открытая в 2009 году экзопланета HD32518b — планета-гигант. Она имеет массу в четыре раза превышающую массу самой большой планеты Солнечной системы — Юпитера. Саму планету и ее звезду обнаружили в созвездии Жираф.

Звезда HD32518 по массе примерно равен нашему Солнцу, но ее диаметр в десять раз больше солнечного. Ее можно увидеть с помощью подзорной трубы, а иногда даже и невооруженным глазом.

Как сообщал УНН, астрономы открыли звезду, созданную из двух мертвых звезд, которые слились вместе, запустив термоядерный синтез в ядре.