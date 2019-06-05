Дві мертвих зірки злилися та "ожили"

Зірка називається J005311 і знаходиться на відстані 10 тисяч світлових років від Землі, в сузір'ї Кассіопеї. Вона привернула увагу астрономів, тому що знаходиться всередині планетарної туманності, яка випромінює тільки в інфрачервоному діапазоні, а не видиме світло. Це був цікавий факт, тому вчені вирішили дослідити зірку краще, використовуючи спектроскопію для аналізу хімічного складу газопилової хмари.

Спектральний аналіз показав, що в об'єкті не було ні водню, ні гелію. І саме в цьому крилося пояснення незвичайного факту. Зірки головної послідовності містять в своїх ядрах водень і гелій - найлегші елементи. Між цими елементами і відбувається термоядерний синтез в ядрі молодої зірки. Але чим старше зірка, тим більше в ній накопичується важких елементів і тим менше стає водню і гелію.









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Але в житті зірки настає такий етап, коли енергії термоядерних реакцій, які відбуваються в ній, не вистачає для запуску нових процесів. Щоб дати енергію новим процесам, ядро зірки починає стискатися. Радіаційний тиск від цього стиснення змушує зовнішні шари зірки розширюватися, утворюється червоний гігант. Зрештою, коли весь гелій закінчиться, ці зовнішні шари будуть викинуті в космос, утворюючи планетарну туманність навколо ядра білого карлика, яке охолоджується та світиться.



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Однак J005311 світить занадто яскраво для одного білого карлика: його абсолютна світність дорівнює приблизно 40 тисячам Сонць. З огляду на той факт, що в її складі практично немає водню і гелію, а також те, що більшість зірок існують в подвійних системах, можна з великою часткою ймовірності сказати, що J005311 - це злиті разом зірки однієї системи.

За словами вчених, це досить рідкісне явище. За їх даними, в Чумацькому Шляху навряд чи знайдеться хоча б дюжина таких об'єктів. Саме тому вони вважають, що отримали унікальні дані, які дозволять краще зрозуміти поведінку зірок і просеців, що відбуваються всередині них.



Як повідомляв УНН, оголошено офіційну назву програми NASA по польоту астронавтів на Місяць.



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