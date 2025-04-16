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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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Атака ударних дронів по Одесі: загорівся житловий будинок, пошкоджена цивільна інфраструктура

Київ • УНН

 • 14159 перегляди

Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено цивільну інфраструктуру Одеси, зокрема житловий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється, на місці працюють відповідні служби.

Атака ударних дронів по Одесі: загорівся житловий будинок, пошкоджена цивільна інфраструктура

В ніч на середу, 16 квітня, ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Про це у Telegram повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок удару є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема загорання житлового будинку.

Інформація щодо постраждалих уточнюється

- написав Кіпер.

Він додав, що над ліквідацією наслідків російської атаки працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо

В Одесі в ніч на середу, 16 квітня, лунали вибухи. О 0:43 Повітряні сили повідомили про нові групи "шахедів", що наближалися з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Пізніше мер міста Геннадій Труханов закликав залишатись у безпечних місцях мешканців району Аркадія та центру Одеси. Моніторингові канали повідомили, що "шахеди" над Одесою летіли низько.

Рютте і Зеленський в Одесі обговорили підтримку України та мирні ініціативи15.04.25, 17:23 • 9652 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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