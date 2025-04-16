Атака ударних дронів по Одесі: загорівся житловий будинок, пошкоджена цивільна інфраструктура
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено цивільну інфраструктуру Одеси, зокрема житловий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється, на місці працюють відповідні служби.
В ніч на середу, 16 квітня, ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Про це у Telegram повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок удару є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема загорання житлового будинку.
Інформація щодо постраждалих уточнюється
Він додав, що над ліквідацією наслідків російської атаки працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо
В Одесі в ніч на середу, 16 квітня, лунали вибухи. О 0:43 Повітряні сили повідомили про нові групи "шахедів", що наближалися з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Пізніше мер міста Геннадій Труханов закликав залишатись у безпечних місцях мешканців району Аркадія та центру Одеси. Моніторингові канали повідомили, що "шахеди" над Одесою летіли низько.
Рютте і Зеленський в Одесі обговорили підтримку України та мирні ініціативи15.04.25, 17:23 • 9652 перегляди