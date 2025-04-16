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Financial Times

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Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

Киев • УНН

 • 14127 просмотра

В результате ночной атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура Одессы, в частности жилой дом. Информация о пострадавших уточняется, на месте работают соответствующие службы.

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

В ночь на среду, 16 апреля, враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Об этом в Telegram сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате удара есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности возгорание жилого дома.

Информация о пострадавших уточняется

- написал Кипер.

Он добавил, что над ликвидацией последствий российской атаки работают все соответствующие службы.

Напомним

В Одессе в ночь на среду, 16 апреля, звучали взрывы. В 0:43 Воздушные силы сообщили о новых группах "шахедов", приближавшихся из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Позже мэр города Геннадий Труханов призвал оставаться в безопасных местах жителей района Аркадия и центра Одессы. Мониторинговые каналы сообщили, что "шахеды" над Одессой летели низко.

Рютте и Зеленский в Одессе обсудили поддержку Украины и мирные инициативы15.04.25, 17:23 • 9636 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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