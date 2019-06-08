Дітям у Німеччині пропонують дати назви далеким космічним тілам

КИЇВ. 8 червня. УНН. Німецька громадськість вперше отримала можливість долучитися до присвоєння назв двом небесним тілам. Йдеться про екзопланету HD32518b та зірку HD32518, навколо якої обертається ця екзопланета. У п'ятницю, 7 червня, розпочався ініційований Міжнародним астрономічним союзом (МАС) конкурс на присвоєння назв цим небесним об'єктам. Про початок конкурсу оголосили в місті Ерфурті на великому заході, організованому Німецьким центром авіації та космонавтики (DLR), передає агенція новин dpa, передає УНН із посиланням на DW.