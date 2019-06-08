Дітям у Німеччині пропонують дати назви далеким космічним тілам
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Німецька громадськість вперше отримала можливість долучитися до присвоєння назв двом небесним тілам. Йдеться про екзопланету HD32518b та зірку HD32518, навколо якої обертається ця екзопланета. У п'ятницю, 7 червня, розпочався ініційований Міжнародним астрономічним союзом (МАС) конкурс на присвоєння назв цим небесним об'єктам. Про початок конкурсу оголосили в місті Ерфурті на великому заході, організованому Німецьким центром авіації та космонавтики (DLR), передає агенція новин dpa, передає УНН із посиланням на DW.
Сам конкурс триватиме до вересня цього року. Свої пропозиції щодо назв двох небесних тіл на спеціальному веб-сайті зможуть залишати не лише спілки астрономів-аматорів, а й шкільні класи та групи в дитсадочках, запевняють ініціатори акції.
Планують, що журі з шести членів вибире з надісланих пропозицій п'ять найкращих. Восени громадяни ФРН зможуть проголосувати за ті з них, котрі вважатимуть найвдалішими. Назви-переможниці голосування відправлять до МАС.
Екзопланети - це небесні тіла, розташовані далеко за межами нашої Сонячної системи та є складовими інших зоряних систем. Відкрита 2009 року екзопланета HD32518b - планета-гігант. Вона має масу, що вчетверо перевищує масу найбільшої планети Сонячної системи - Юпітера. Саму планету та її зірку виявили в сузір'ї Жираф.
Зірка HD32518 за масою приблизно дорівнює нашому Сонцю, але її діаметр удесятеро більший сонячного. Її можна побачити за допомогою підзорної труби, а іноді навіть і неозброєним оком.
Як повідомляв УНН, астрономи відкрили зірку, створену з двох мертвих зірок, які злилися разом, запустивши термоядерний синтез в ядрі.