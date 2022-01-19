"Тревога" стала детским словом 2021 года – исследователи из Оксфорда
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Детским словом прошлого года стала "тревога" (anxiety). Об этом свидетельствуют результаты исследования Издательства Оксфордского университета (Oxford University Press), информирует УНН.
Детали
В исследовании приняло участие более 8 тысяч школьников из 85 школ Великобритании. Ученикам 3-9 классов задавали вопрос, какое слово они используют во время описания своего психического здоровья на изоляции. По результатам, четверть детей называли слово "тревога".
Второе и третье место заняли слова "вызов" и "изоляция".
Как сообщила директор отдела образования детей раннего возраста и домашнего образования Oxford University Press Хелен Фриман, проведенное исследование свидетельствует о том, как плохо влияет изоляция и закрытие школ на самовыражение детей. По ее мнению, сейчас очень важно вкладывать средства в поддержку речевого развития детей дома и в школе.
Напомним
Оксфордский словарь английского языка выбрал vax словом 2021 года. Оно может быть как существительным, так и глаголом: "вакцина", "вакцинация", "вакцинировать".