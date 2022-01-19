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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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"Тривога" стала дитячим словом 2021 року – дослідники з Оксфорду

"Тривога" стала дитячим словом 2021 року – дослідники з Оксфорду

Київ • УНН

 • 17466 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Дитячим словом минулого року стала "тривога" (anxiety). Про це свідчать результати дослідження Видавництва Оксфордського університету (Oxford University Press), інформує УНН.

Деталі

У дослідженні взяло участь понад 8 тисяч школярів із 85 шкіл Великої Британії. Учням 3-9 класів ставили питання, яке слово вони використовують під час опису свого психічного здоров'я на ізоляії. За результатами, чверть дітей називали слово "тривога".

Друге та третє місце посіли слова "виклик" та "ізоляція".

Як повідомила директор відділу освіти дітей раннього віку та домашньої освіти Oxford University Press Хелен Фріман, проведене дослідження засвідчує те, як погано впливає ізоляція та закриття шкіл на самовираження дітей. На її думку, зараз дуже важливо вкладати кошти в підтримку мовного розвитку дітей вдома та у школі.

Нагадаємо

Оксфордський словник англійської мови обрав vax словом 2021 року. Воно може бути як іменником, так і дієсловом: "вакцина", "вакцинація", "вакцинувати".

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