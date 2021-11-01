Пов'язане з вакцинацією: Оксфордський словник обрав слово 2021 року

Деталі

Слово vax цього року використовували у 72 рази частіше, ніж минулого.

"Немає слова, яке краще відображає атмосферу минулого року, ніж vax", — зазначили упорядники словника.

Слово vax в англійській мові вперше зафіксували 1799 року, а похідні від нього vaccinate та vaccination – 1800 року. Ці слова походять від латинського vacca, що означає корова. Як повідомляють, слово виникло завдяки англійському лікарю Едварду Дженнеру, який винайшов щеплення проти віспи.

Окрім того, від vax з'явилися такі неологізми, як:



vaxxie — фото, зроблені під час вакцинації, за аналогією з селфі;



vax-a-thon — захід, під час якого люди масово роблять щеплення, зокрема, проти COVID-19;



vaxinista — людина, яка вакцинувалася проти коронавірусу і виставляє цей статус у соцмережах. Іноді так називають і тих, хто брав участь у розробленні, доправленні чи введенні вакцини.



Нагадаємо

Упорядники американського словника Merriam-Webster ("Мерріам-Вебстер") назвали "pandemic" ("пандемія") словом 2020 року.