Связанное с вакцинацией: Оксфордский словарь выбрал слово 2021 года

Детали

Слово vax в этом году использовали в 72 раза чаще, чем в прошлом.

"Нет слова, которое лучше отражает атмосферу прошлого года, чем vax", — отметили составители словаря.

Слово vax в английском языке впервые зафиксировали в 1799 году, а производные от него vaccinate и vaccination — в 1800 году. Эти слова происходят от латинского vacca, что означает корова. Как сообщают, слово возникло благодаря английскому врачу Эдварду Дженнеру, который изобрел прививку от оспы.

Кроме того, от vax появились такие неологизмы, как:



Vaxxie — фото, сделанные во время вакцинации, по аналогии с селфи;



Vax-a-thon — мероприятие, во время которого люди массово делают прививки, в частности, от COVID-19;



Vaxinista — человек, который вакцинировался от коронавируса и выставляет этот статус в соцсетях. Иногда так называют и тех, кто участвовал в разработке, доставке или введении вакцины.



Напомним

Составители американского словаря Merriam-Webster ("Мерриам-Вебстер") назвали "pandemic" ("пандемия") словом 2020 года.