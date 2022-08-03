Детское Евровидение-2022: стартовал нацотбор

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"Общественное Вещание начинает прием заявок на участие в национальном отборе на детский песенный конкурс "Евровидение-2022", – говорится в сообщении.

Детали

Заполнить и подать заявку на сайте нацотбора могут все желающие, независимо от того, в какой стране сейчас находится ребенок.

Участие в нацотборе могут принять дети от 9 до 14 лет. Принимать заявки будут до 23 августа.

Напомним

В 2022 году детское Евровидение состоится 11 декабря в Ереване (Армения).

В прошлом году Украину представляла 14-летняя победительница национального отбора Елена Усенко с песней "Важіль". Она заняла шестое место.

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