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Дитяче Євробачення-2022: стартував нацвідбір

Дитяче Євробачення-2022: стартував нацвідбір

Київ • УНН

 • 312937 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Україні оголосили національний відбір на дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2022". Про це повідомляє УНН із посиланням на Суспільне.

Цитата

"Суспільне Мовлення розпочинає приймання заявок на участь у національному відборі на дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2022", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Заповнити і подати заявку на сайті нацвідбору можуть всі охочі, незалежно від того, в якій країні зараз перебуває дитина.

Участь у нацвідборі можуть взяти діти від 9 до 14 років. Прийматимуть заявки до 23 серпня.

Нагадаємо

У 2022 році дитяче Євробачення відбудеться 11 грудня в Єревані (Вірменія).

Минулого року Україну представляла 14-річна переможниця національного відбору Олена Усенко з піснею "Важіль". Вона посіла шосте місце.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії від імені України

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