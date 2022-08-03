Дитяче Євробачення-2022: стартував нацвідбір

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"Суспільне Мовлення розпочинає приймання заявок на участь у національному відборі на дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2022", – ідеться у повідомленні.

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Заповнити і подати заявку на сайті нацвідбору можуть всі охочі, незалежно від того, в якій країні зараз перебуває дитина.

Участь у нацвідборі можуть взяти діти від 9 до 14 років. Прийматимуть заявки до 23 серпня.

Нагадаємо

У 2022 році дитяче Євробачення відбудеться 11 грудня в Єревані (Вірменія).

Минулого року Україну представляла 14-річна переможниця національного відбору Олена Усенко з піснею "Важіль". Вона посіла шосте місце.

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