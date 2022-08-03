Дитяче Євробачення-2022: стартував нацвідбір
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Україні оголосили національний відбір на дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2022". Про це повідомляє УНН із посиланням на Суспільне.
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"Суспільне Мовлення розпочинає приймання заявок на участь у національному відборі на дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2022", – ідеться у повідомленні.
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Заповнити і подати заявку на сайті нацвідбору можуть всі охочі, незалежно від того, в якій країні зараз перебуває дитина.
Участь у нацвідборі можуть взяти діти від 9 до 14 років. Прийматимуть заявки до 23 серпня.
Нагадаємо
У 2022 році дитяче Євробачення відбудеться 11 грудня в Єревані (Вірменія).
Минулого року Україну представляла 14-річна переможниця національного відбору Олена Усенко з піснею "Важіль". Вона посіла шосте місце.
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