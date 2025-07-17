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Дистанционное обучение не отменяют - Федоров

Киев • УНН

 • 1954 просмотра

Михаил Федоров опроверг слухи об отмене дистанционного обучения, подчеркнув приоритет безопасности детей. Приказ МОН №1112 будет отменен из-за противоречий относительно доступа к образованию, особенно в прифронтовых общинах.

Дистанционное обучение не отменяют - Федоров

Михаил Федоров опроверг информацию об отмене дистанционного обучения в Украине. По его словам, безопасное офлайн-обучение остается приоритетом, но приказ МОН №1112 все же отменят, однако причина - противоречия в условиях доступа к образованию, в частности в прифронтовых общинах. Об этом пишет УНН со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Дистанционное обучение не отменяют. Безопасность детей - наш ключевой приоритет. Обучение в офлайн-формате возможно только при гарантии, что жизни детей ничего не угрожает

- написал он на своей странице.

Дополнение

Накануне ряд СМИ исказил предыдущее заявление Федорова о ликвидации приказа № 1112, отметив, что это влечет за собой полную отмену дистанционного обучения, подчеркивая, что этот закон устанавливает ограничения в доступе к дистанционному образованию, в частности тем, что дистанционные классы должны насчитывать не менее 20 учеников.

Это, как отмечалось, противоречит действующему Закону Украины "О полном общем среднем образовании", где минимальное количество учеников в классе - пять.

Хочу сказать, что в пятницу будут происходить, например, приказ 1112, к которому есть много вопросов у общины депутатов. И вместе с депутатами мы будем искать путь, как достигать целей, выводить детей в офлайн, безопасные школы, как наверстать все знания, которые были потеряны за последние несколько лет из-за ковида, полномасштабной войны для наших с вами детей. И будем искать путь к этому

- заявил Федоров вчера.

Однако, сегодня, он уточнил по каким именно причинам этот закон будет отменен и добавил, что власти ищут альтернативы для офлайн обучения, однако не настаивают на том, чтобы это был единственный возможный формат получения образования.

Общины, депутаты протестуют против вероятности закрытия школ в прифронтовых территориях, где в классах учится детей меньше, чем предусмотрено Приказом. Именно из-за этих положений Приказ № 1112 будет отменен. Мы строим подземные школы и современные укрытия, чтобы дети могли учиться офлайн безопасно в любых условиях

- написал он.

Школьное образование должно учить применять полученные знания в жизни - МОН16.07.25, 12:16 • 4126 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Образование
Михаил Федоров
Украина
Tesla
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