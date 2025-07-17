Дистанційне навчання не скасовують - Федоров
Київ • УНН
Михайло Федоров спростував чутки про скасування дистанційного навчання, наголосивши на пріоритеті безпеки дітей. Наказ МОН №1112 буде скасовано через суперечності щодо доступу до освіти, особливо у прифронтових громадах.
Михайло Федоров спростував інформацію про скасування дистанційного навчання в Україні. За його словами, безпечне офлайн-навчання залишається пріоритетом, але наказ МОН №1112 все ж скасують, проте причина - суперечності в умовах доступу до освіти, зокрема в прифронтових громадах. Про це пише УНН із посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Дистанційне навчання не скасовують. Безпека дітей - наш ключовий пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливо лише за гарантії, що життя дітей нічого не загрожує
Доповнення
Напередодні низка ЗМІ викривила попередню заяву Федорова про ліквідацію наказу № 1112, зазначивши, що це несе за собою повне скасування дистанційного навчання, наголошуючи що цей закон встановлює обмеження у доступі до дистанційної освіти, зокрема тим, що дистанційні класи мають налічувати щонайменше 20 учнів.
Це, як зазначалося, суперечить чинному Закону України "Про повну загальну середню освіту", де мінімальна кількість учнів у класі - п’ять.
Хочу сказати, що в п'ятницю будуть відбуватися, наприклад, наказ 1112, до якого є багато питань у громади депутатів. І разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей, виводити дітей в офлайн, безпечні школи, як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років із-за ковіду, повномасштабної війни для наших з вами дітей. І будемо шукати шлях до цього
Однак, сьогодні, він уточнив за яких саме причин цей закон буде скасовано і додав, що влада шукає альтернативи для офлайн навчання, однак не наполягає на тому, аби це був єдиний можливий формат здобуття освіти.
Громади, депутати протестують проти ймовірності закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено Наказом. Саме через ці положення Наказ № 1112 буде скасовано. Ми будуємо підземні школи та сучасні укриття, щоб діти могли навчатися офлайн безпечно за будь-яких умов
Шкільна освіта має навчати застосовувати отриманні знання у житті - МОН16.07.25, 12:16 • 4128 переглядiв