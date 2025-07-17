Дистанційне навчання не скасовують - Федоров

Михайло Федоров спростував інформацію про скасування дистанційного навчання в Україні. За його словами, безпечне офлайн-навчання залишається пріоритетом, але наказ МОН №1112 все ж скасують, проте причина - суперечності в умовах доступу до освіти, зокрема в прифронтових громадах. Про це пише УНН із посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Дистанційне навчання не скасовують. Безпека дітей - наш ключовий пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливо лише за гарантії, що життя дітей нічого не загрожує

Напередодні низка ЗМІ викривила попередню заяву Федорова про ліквідацію наказу № 1112, зазначивши, що це несе за собою повне скасування дистанційного навчання, наголошуючи що цей закон встановлює обмеження у доступі до дистанційної освіти, зокрема тим, що дистанційні класи мають налічувати щонайменше 20 учнів.

Це, як зазначалося, суперечить чинному Закону України "Про повну загальну середню освіту", де мінімальна кількість учнів у класі - п’ять.

Хочу сказати, що в п'ятницю будуть відбуватися, наприклад, наказ 1112, до якого є багато питань у громади депутатів. І разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей, виводити дітей в офлайн, безпечні школи, як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років із-за ковіду, повномасштабної війни для наших з вами дітей. І будемо шукати шлях до цього