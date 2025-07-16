Шкільна освіта має навчати застосовувати отриманні знання у житті - МОН

Освіта в Україні має навчати застосовувати отриманні знання у житті. Нова концепція української школи, яка охопить дев’ять освітніх галузей, передбачає формування компетентностей, які дозволять випускникам школи ефективно реалізовувати себе як особистості та професіонали. Про це в ефірі телемарафону повідомила Надія Кузьмичова заступниця міністра освіти, передає кореспондент УНН.

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Як відомо, "Нова українська школа" передбачає навчання в межах дев’яти галузей починаючи від мовно-літературної, яка поділяється на українську мову та літературу, також йдеться про іноземну, природничу галузь, математичну, технологічну, інформативну, мистецьку. На цьому тлі Кузьмичова розповіла про розробку концепції для цих дев’яти освітніх галузей.

Діти навчаючись з 1 по 12 клас вивчають різні предмети, але у підсумку виходячи зі школи у них мають бути сформовані ті компетентності, які дозволятимуть їм ефективно реалізовуватися як особистості, обирати свій професійний шлях й відчувати себе самодостатнім громадянином України - наголосила вона.

За її словами політика освіти для життя – це "не просто про знання й набір цих знань", а про "вміння застосовувати ті знання та навички які діти отримали те, що все, що діти з 1 по 12 клас в практичному контексті".

Тобто все, що вивчають наші діти, має бути практикозастоване - наголосила вона.

В якості прикладу вона навела математичну компетентність у дії, яку ілюструє здатність складати власний бюджет, як особистий, так і професійний, вміння обчислювати та зчитувати інформацію у вигляді графіків, аналізувати й застосовувати все це у конкретному контексті.

При цьому, за словами заступниці, не ідеться про принципово нову реформу, це все ще реформа "Нова українська школа". Але це – оновлення програм, за якими працює вчитель, його навчання цим програмам і переоснащення освітніх просторів, тобто класів. На них цього року, як нагадала посадовиця, уряд інвестує 1 млрд грн.

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