Школьное образование должно учить применять полученные знания в жизни - МОН

Образование в Украине должно учить применять полученные знания в жизни. Новая концепция украинской школы, которая охватит девять образовательных отраслей, предусматривает формирование компетенций, которые позволят выпускникам школы эффективно реализовывать себя как личности и профессионалы. Об этом в эфире телемарафона сообщила Надежда Кузьмичева, заместитель министра образования, передает корреспондент УНН.

Детали

Как известно, "Новая украинская школа" предусматривает обучение в рамках девяти отраслей, начиная от языково-литературной, которая делится на украинский язык и литературу, также речь идет об иностранной, естественной отрасли, математической, технологической, информативной, художественной. На этом фоне Кузьмичева рассказала о разработке концепции для этих девяти образовательных отраслей.

Дети, обучаясь с 1 по 12 класс, изучают разные предметы, но в итоге, выходя из школы, у них должны быть сформированы те компетенции, которые позволят им эффективно реализовываться как личности, выбирать свой профессиональный путь и чувствовать себя самодостаточным гражданином Украины - подчеркнула она.

По ее словам, политика образования для жизни – это "не просто о знаниях и наборе этих знаний", а о "умении применять те знания и навыки, которые дети получили, то, что все, что дети с 1 по 12 класс в практическом контексте".

То есть все, что изучают наши дети, должно быть практикоприменимо - подчеркнула она.

В качестве примера она привела математическую компетентность в действии, которую иллюстрирует способность составлять собственный бюджет, как личный, так и профессиональный, умение вычислять и считывать информацию в виде графиков, анализировать и применять все это в конкретном контексте.

При этом, по словам заместителя, речь не идет о принципиально новой реформе, это все еще реформа "Новая украинская школа". Но это – обновление программ, по которым работает учитель, его обучение этим программам и переоснащение образовательных пространств, то есть классов. На них в этом году, как напомнила чиновница, правительство инвестирует 1 млрд грн.

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