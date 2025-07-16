Школьное образование должно учить применять полученные знания в жизни - МОН

$41.820.01
48.800.09
ukenru
В Николаеве мужчину избили люди в военной форме: дело расследует ГБР
Эксклюзив
08:23 • 8282 просмотра
В Николаеве мужчину избили люди в военной форме: дело расследует ГБР
Эксклюзив
07:08 • 23912 просмотра
Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры
03:38 • 40050 просмотра
Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам
15 июля, 19:40 • 117582 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 181398 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
15 июля, 10:57 • 204079 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
15 июля, 10:52 • 105388 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
15 июля, 10:23 • 126988 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых
Эксклюзив
15 июля, 07:14 • 76021 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
15 июля, 06:35 • 118157 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2м/с
40%
745мм
Популярные новости
Сенатор США Грэм предостерегает Путина от ошибки, ссылаясь на иранский прецедент15 июля, 23:49 • 112423 просмотра
Администрация Трампа приказала прекратить развертывание 2 тыс. нацгвардейцев после протестов16 июля, 01:28 • 10040 просмотра
Главный раввин Украины передал Келлогу подарок для Трампа16 июля, 01:41 • 54114 просмотра
США и страны Европы установили дедлайн для нового ядерного соглашения с Ираном: детали06:00 • 21799 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме07:38 • 18499 просмотра
публикации
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 117592 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 73812 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 77600 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 181406 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов15 июля, 10:57 • 204083 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Николаевская область
Германия
Кривой Рог
Реклама
УНН Lite
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме07:38 • 19220 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 41021 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 59808 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 89689 просмотра
Новый "Супермен" превзошел "Человека из стали" по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 93443 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Фокс Ньюс
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс

Школьное образование должно учить применять полученные знания в жизни - МОН

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Заместитель министра образования Надежда Кузьмичева сообщила о разработке концепции для девяти образовательных отраслей. Цель – формирование компетенций, которые позволят выпускникам эффективно реализовываться как личности и профессионалы.

Школьное образование должно учить применять полученные знания в жизни - МОН

Образование в Украине должно учить применять полученные знания в жизни. Новая концепция украинской школы, которая охватит девять образовательных отраслей, предусматривает формирование компетенций, которые позволят выпускникам школы эффективно реализовывать себя как личности и профессионалы. Об этом в эфире телемарафона сообщила Надежда Кузьмичева, заместитель министра образования, передает корреспондент УНН.

Детали

Как известно, "Новая украинская школа" предусматривает обучение в рамках девяти отраслей, начиная от языково-литературной, которая делится на украинский язык и литературу, также речь идет об иностранной, естественной отрасли, математической, технологической, информативной, художественной. На этом фоне Кузьмичева рассказала о разработке концепции для этих девяти образовательных отраслей.

Дети, обучаясь с 1 по 12 класс, изучают разные предметы, но в итоге, выходя из школы, у них должны быть сформированы те компетенции, которые позволят им эффективно реализовываться как личности, выбирать свой профессиональный путь и чувствовать себя самодостаточным гражданином Украины

- подчеркнула она.

По ее словам, политика образования для жизни – это "не просто о знаниях и наборе этих знаний", а о "умении применять те знания и навыки, которые дети получили, то, что все, что дети с 1 по 12 класс в практическом контексте".

То есть все, что изучают наши дети, должно быть практикоприменимо

- подчеркнула она.

В качестве примера она привела математическую компетентность в действии, которую иллюстрирует способность составлять собственный бюджет, как личный, так и профессиональный, умение вычислять и считывать информацию в виде графиков, анализировать и применять все это в конкретном контексте.

При этом, по словам заместителя, речь не идет о принципиально новой реформе, это все еще реформа "Новая украинская школа". Но это – обновление программ, по которым работает учитель, его обучение этим программам и переоснащение образовательных пространств, то есть классов. На них в этом году, как напомнила чиновница, правительство инвестирует 1 млрд грн.

Кабмин запустил выплату 5 тыс. грн по услуге "Пакет школьника" - Шмыгаль 07.07.2025, 13:50 • 1173 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоОбразование
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9