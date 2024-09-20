Дискуссии о повышении НДС продолжаются, но пока Рада работает с военным сбором - нардеп

Дискуссии в Верховной Раде относительно повышения налога на добавленную стоимость (НДС) ведутся давно, но парламентарии, пока работают с военным сбором, как специализированным налогом. Об этом рассказала народный депутат, член комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная в эфире телемарафона, передает УНН.

"Дискуссии об этом ведутся (о повышении НДС - ред.), ведутся давно, но пока позиция такова, что мы работаем с военным сбором, как специализированным налогом. Действительно, ожидания более 100 млрд от повышения и введения военного сбора для ФЛП в 2025 году и эти деньги важны для наполнения бюджета, потому что, я хочу напомнить, что все, что мы сегодня тратим на армию до единой гривны - это могут быть исключительно доходы наши собственные. Мы не можем ни одну гривну международной финансовой помощи, как возвратной, так и безвозвратной тратить на армию. Фактически страна должна финансировать армию исключительно из собственных доходов", - сказала Забуранная.

Напомним

Законопроект, который предусматривает повышение налогов, Верховная Рада планирует рассмотреть в середине октября, но его нормы начнут действовать уже с 1 октября.