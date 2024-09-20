Дискусії про підвищення ПДВ тривають, але поки що Рада працює із військовим збором - нардеп

Дискусії у Верховній Раді щодо підвищення податку на додану вартість (ПДВ) ведуться давно, але парламентарі, поки що працюють із військовим збором, як спеціалізованим податком. Про це розповіла народна депутатка, член комітету із питань бюджету Леся Забуранна в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Дискусії про це ведуться (про підвищення ПДВ - ред.), ведуться давно, але поки що позиція така, що ми працюємо із військовим збором, як спеціалізованим податком. Дійсно, очікування більше 100 млрд від підвищення і введення військового збору для ФОПів у 2025 році і ці гроші важливі для наповнення бюджету, тому що, я хочу нагадати, що все, що ми сьогодні витрачаємо на армію до єдиної гривні - це можуть бути виключно доходи наші власні. Ми не можемо жодну гривню міжнародної фінансової допомоги, як поворотної, так і безповоротної витрачати на армію. Фактично країна має фінансувати армію виключно із власних доходів", - сказала Забуранна.

Нагадаємо

Законопроєкт, який передбачає підвищення податків, Верховна Рада планує розглянути у середині жовтня, але його норми почнуть діяти вже з 1 жовтня.