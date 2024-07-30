Прокуратура направила в суд обвинительный акт против директора УВК в Сумской области. Она обвиняется в растрате 245 тысяч гривен, которые, вместо того чтобы остаться в обществе, были перечислены на счет ее частного учебного заведения. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

Сумская областная прокуратура утвердила обвинительный акт и направила его в суд в отношении директора одного из учебно-воспитательных комплексов в Сумской области. Она обвиняется в растрате значительной суммы средств, которые были перечислены на счет ее частного учебного заведения.

По данным следствия, директор УВК, которое является дочерним предприятием публичного акционерного общества, в 2022 году заключила договор о предоставлении безвозвратной финансовой помощи. Во время выполнения этого договора она безосновательно перечислила 245 тысяч гривен на счет Сумского лицея, который является частным учебным заведением, основанным и управляемым ею лично.

Эти средства фактически принадлежали обществу, и их неправомерное перечисление на счет частного учебного заведения вызвало серьезные правовые последствия.

Досудебное расследование по этому делу завершилось, и теперь дело находится на рассмотрении в суде.

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