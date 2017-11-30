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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 17978 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 10651 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 27920 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 41494 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 105513 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 112277 просмотра

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10 марта, 15:15 • 134525 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Директора лагеря "Виктория" вернули обратно в СИЗО

Директора лагеря "Виктория" вернули обратно в СИЗО

Киев  •  УНН

 • 14426 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Апелляционный суд Одесской области вернул в СИЗО директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Судейской коллегия ходатайство прокуратуры удовлетворила частично: отменить возможность внесения залога, а также вернуть П.Саркисяна в СИЗО сроком на 47 суток.

На днях суд удовлетворил ходатайство прокуратуры области и Саркисяна отстранили от должности. Его обвиняют в служебной халатности, приведшей к гибели трех детей.

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Напомню, 14-го ноября суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. И одновременно определил залог - 128 тыс. гривен.

Адвокат обвиняемого почти сразу внес деньги. И Петрос вышел на свободу. Хотя прокуратура считает, что подозреваемый директор детского учреждения должен находиться под стражей без права на залог.

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Напомним, в результате пожара в лагере «Виктория», случившейся 16 сентября, погибло трое детей.

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