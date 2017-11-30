Директора лагеря "Виктория" вернули обратно в СИЗО
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Апелляционный суд Одесской области вернул в СИЗО директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Судейской коллегия ходатайство прокуратуры удовлетворила частично: отменить возможность внесения залога, а также вернуть П.Саркисяна в СИЗО сроком на 47 суток.
На днях суд удовлетворил ходатайство прокуратуры области и Саркисяна отстранили от должности. Его обвиняют в служебной халатности, приведшей к гибели трех детей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд по делу директора "Виктории" объявил перерыв из-за необоснованности доказательств
Напомню, 14-го ноября суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. И одновременно определил залог - 128 тыс. гривен.
Адвокат обвиняемого почти сразу внес деньги. И Петрос вышел на свободу. Хотя прокуратура считает, что подозреваемый директор детского учреждения должен находиться под стражей без права на залог.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Директор лагеря "Виктория" из-за болезни сердца не явился на судебное заседание
Напомним, в результате пожара в лагере «Виктория», случившейся 16 сентября, погибло трое детей.