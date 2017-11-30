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Директора табору "Вікторія" повернули назад до СІЗО

Директора табору "Вікторія" повернули назад до СІЗО

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Апеляційний суд Одеської області повернув до СІЗО директора табору "Вікторія" П.Саркісяна. Про це повідомляє кореспондент УНН

Суддійська колегія клопотання прокуратури задовольнила частково: скасувати можливість внесення застави, а також повернути П.Саркісяна в СІЗО терміном на 47 діб.

Днями суд задовольнив клопотання прокуратури області і Саркісяна відсторонили від посади. Його звинувачують у службовій недбалості, що призвела до загибелі трьох дітей.

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Нагадаю, 14-го листопада суд продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І водночас визначив заставу - 128 тисяч гривень.

Адвокат обвинуваченого майже відразу вніс гроші. І Петрос вийшов на волю. Хоча прокуратура вважає, що підозрюваний директор дитячого закладу має перебувати під вартою без права на заставу.

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Нагадаємо, одеський дитячий табір "Вікторія" охопило полум'я. Як повідомляв УНН, рятувальники виявили тіла двох дітей, що загинули під час пожежі у дитячому таборі.

Нагадаємо, внаслідок пожежі в таборі “Вікторія”, що трапилася 16 вересня, загинуло троє дітей.

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