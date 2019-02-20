Директора коммунального предприятия уличили в получении 70 тысяч грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ 20 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды директора коммунального предприятия Лебединского городского совета в Житомирской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.
Согласно данным СБУ, директор требовал от физического лица 70 тыс. грн за загрузку и доставку 20 грузовиков песка. В среду, 20 февраля 2019, задокументирован факт передачи 63 тыс. грн от гражданина, одновременно накануне он уже получил более 7 тыс. грн.
Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщение директору предприятия подозрения по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Ранее УНН сообщал, что украинцев за неделю ловили на взятках 12 раз.