Директора комунального підприємства викрили на отриманні 70 тисяч грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ 20 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на одержанні неправомірної вигоди директора комунального підприємства Лебединської міської ради у Житомирській області. Про це повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.
Згідно з даними СБУ, директор вимагав від фізичної особи 70 тис. грн за завантаження та доставку 20 вантажівок піску. У середу, 20 лютого 2019 року, задокументовано факт передачі 63 тис. грн від громадянина, водночас напередодні він вже одержав понад 7 тис. грн.
Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення директору підприємства підозри за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Раніше УНН повідомляв, що українців за тиждень ловили на хабарах 12 разів.