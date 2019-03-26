Директора компании уличили в присвоении более 6 млн грн государственных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Директора частной фирмы уличили в присвоении более 6 млн гривен государственных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования. Сейчас ему объявлено о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователем СУ ГУ НП в г. Киеве объявлено подозрение директору ООО "Инмед Украины" по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
По данным следствия, директор предприятия, которое является поставщиком медицинского оборудования, при реализации интервенционных ангиографических систем необоснованно завысил наценку на этот товар. Тем самым он нанес государству ущерб на сумму свыше 6 млн гривен.
Кроме того, в ходе проведенных в помещениях общества обысков изъято оригиналы финансово-хозяйственных документов по приобретению и реализации медицинского оборудования.
Директору ООО "Инмед Украина" сообщили о подозрении по ч. 5 ст.191 УК Украины, а также вручены ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, в Хмельницкой области главного бухгалтера предприятия заподозрили в присвоении более 1,6 млн грн.