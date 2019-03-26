Директора компанії викрили на привласненні понад 6 млн грн державних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Директора приватної фірми викрили у привласненні понад 6 млн гривень державних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання. Наразі йому оголошено про підозру. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
"За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчим СУ ГУ НП у м. Києві оголошено підозру директору ТОВ "Інмед Україна" за фактом привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, директор підприємства, яке є постачальником медичного обладнання, при реалізації інтервенційних ангіографічних систем необґрунтовано завищив націнку на цей товар. Тим самим він спричинив державі збитки на суму понад 6 млн гривень.
Крім того, під час проведених у приміщеннях товариства обшуків вилучено оригінали фінансово-господарських документів щодо придбання та реалізації медичного обладнання.
Директору ТОВ "Інмед Україна" повідомили про підозру за ч. 5 ст.191 КК України, а також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, у Хмельницькій області головного бухгалтера підприємства запідозрили у привласненні понад 1,6 млн грн.