Директора Бессарабского рынка отправили под арест с возможностью залога: детали
Киев • УНН
Соломенский суд Киева отправил под стражу директора Бессарабского рынка Николая Ковальчука, подозреваемого во взяточничестве. Ему определен залог более 900 тысяч гривен.
Соломенский суд Киева отправил под стражу директора Бессарабского рынка Киева Николая Ковальчука, который фигурирует в деле о взятке в 25 тысяч долларов. Должностному лицу определили залог - более 900 тысяч гривен, сообщила Киевская городская прокуратура в субботу, пишет УНН.
Детали
"По ходатайству следователей СБУ и прокуроров Киевской городской прокуратуры сегодня Соломенский районный суд города Киева избрал директору одного из столичных рынков меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 908 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Как сообщается, его и уже бывшую чиновницу Управления туризма и промоций КГГА подозревают в вымогательстве и получении денег от предпринимателя, который арендует помещение рынка под заведение общественного питания.
Дополнение
В КГГА инициировали проведение служебного расследования относительно получения взятки директором "Бессарабского рынка" Николаем Ковальчуком, которого задержали вместе со скандально известной служебными застольями чиновницей КГГА Мариной Радовой.
Чиновницу КГГА Марину Радову и директора коммунального столичного рынка задержали 17 июля при получении неправомерной выгоды в 25 тысяч долларов.