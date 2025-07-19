Директора Бессарабского рынка отправили под арест с возможностью залога: детали

Соломенский суд Киева отправил под стражу директора Бессарабского рынка Киева Николая Ковальчука, который фигурирует в деле о взятке в 25 тысяч долларов. Должностному лицу определили залог - более 900 тысяч гривен, сообщила Киевская городская прокуратура в субботу, пишет УНН.

Детали

"По ходатайству следователей СБУ и прокуроров Киевской городской прокуратуры сегодня Соломенский районный суд города Киева избрал директору одного из столичных рынков меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 908 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Как сообщается, его и уже бывшую чиновницу Управления туризма и промоций КГГА подозревают в вымогательстве и получении денег от предпринимателя, который арендует помещение рынка под заведение общественного питания.

Дополнение

В КГГА инициировали проведение служебного расследования относительно получения взятки директором "Бессарабского рынка" Николаем Ковальчуком, которого задержали вместе со скандально известной служебными застольями чиновницей КГГА Мариной Радовой.

Чиновницу КГГА Марину Радову и директора коммунального столичного рынка задержали 17 июля при получении неправомерной выгоды в 25 тысяч долларов.