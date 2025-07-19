Директора Бесарабського ринку відправили під арешт з можливістю застави: деталі

Солом’янський суд Києва відправив під варту директора Бесарабського ринку Києва Миколу Ковальчука, який фігурує у справі про хабар у 25 тисяч доларів. Посадовцю визначили заставу - понад 900 тисяч гривень, повідомила Київська міська прокуратура у суботу, пише УНН.

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"За клопотанням слідчих СБУ та прокурорів Київської міської прокуратури сьогодні Солом’янський районний суд міста Києва обрав директору одного зі столичних ринків запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 908 тис. гривень", - ідеться у дописі.

Як повідомляється, його та вже колишню посадовицю Управлінням туризму та промоцій КМДА підозрюють у вимаганні та отриманні грошей від підприємця, який орендує приміщення ринку під заклад громадського харчування.

Доповнення

У КМДА ініціювали проведення службового розслідування щодо одержання хабаря директором "Бесарабського ринку" Миколою Ковальчуком, якого затримали разом зі скандально відомою службовими застіллями посадовицею КМДА Мариною Радовою.

Посадовицю КМДА Марину Радову та директора комунального столичного ринку затримали 17 липня при одержанні неправомірної вигоди у 25 тисяч доларів.